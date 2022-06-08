Генштаб ЗСУ: Росія втратила 140 військових за добу: найбільше – на Слов’янському напрямку

Росія за час свого повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 31 500 своїх військових, зокрема 140 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за час масштабної війни проти України Росія також втратила:

1393 танки

3429 бойових броньованих машин

703 артилерійські системи

213 РСЗВ

96 засобів ППО

212 літаків

178 гелікоптерів

559 БПЛА оперативно-тактичного рівня

125 крилатих ракет

13 кораблів /катерів

2406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

53 одиниці спеціальної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.