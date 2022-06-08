Генштаб ЗСУ: Росія втратила 140 військових за добу: найбільше – на Слов’янському напрямку

Росія за час свого повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 31 500 своїх військових, зокрема 140 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, за час масштабної війни проти України Росія також втратила:
- 1393 танки
- 3429 бойових броньованих машин
- 703 артилерійські системи
- 213 РСЗВ
- 96 засобів ППО
- 212 літаків
- 178 гелікоптерів
- 559 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 125 крилатих ракет
- 13 кораблів /катерів
- 2406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 53 одиниці спеціальної техніки.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
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