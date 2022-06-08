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Генштаб ЗСУ: Росія втратила 140 військових за добу: найбільше – на Слов’янському напрямку

За час повномасштабної війни Росія втратила 1393 танки

Росія за час свого повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 31 500 своїх військових, зокрема 140 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за час масштабної війни проти України Росія також втратила:

  • 1393 танки
  • 3429 бойових броньованих машин
  • 703 артилерійські системи
  • 213 РСЗВ
  • 96 засобів ППО
  • 212 літаків
  • 178 гелікоптерів
  • 559 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 125 крилатих ракет
  • 13 кораблів /катерів
  • 2406 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

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