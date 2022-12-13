Росія втратила у війні проти України понад 95 тисяч своїх військових – Генштаб ЗСУ

Російські втрати військового персоналу під час повномасштабної війни проти України перевищили 95 тисяч, повідомили 13 грудня в Генеральному штабі ЗСУ.

За повідомленням, протягом останньої доби російські сили втратили близько пів тисячі солдатів.

Серед інших втрат Росії у війні, за даними Генштабу, – такі:

танків – 2966

бойових броньованих машин ‒ 5930 (дві – за останню добу)

артилерійських систем – 1931 (+2)

РСЗВ – 404 (+7)

засобів ППО ‒ 211

літаків – 281

гелікоптерів – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617

крилатих ракет ‒ 592

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5)

спеціальної техніки ‒ 170 (+1).

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.