Втрати Росії у війні перевищили 398 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 398 140 своїх військових, зокрема 1060 – за останню добу – такі дані станом на ранок 14 лютого наводить український Генштаб.

В українському командуванні також навели дані про втрати російської техніки:

танків ‒ 6433 (+9 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39)

артилерійських систем – 9566 (+66)

РСЗВ – 984 (+3)

засобів ППО ‒ 671 (+4)

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39)

крилатих ракет ‒ 1882

кораблів /катерів ‒ 24

підводних човнів – 1

автомобільної техніки й автоцистерн – 12662 (+39)

спеціальної техніки ‒ 1523 (+5).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».