Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 262 490 своїх військових, зокрема 1 070 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 25 лютого навів український Генштаб.

Щодо втрат російської техніки, то в командуванні ЗСУ навели такі:

танки – 11 701 (+3 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 091 (+5)

артилерійські системи – 37 589 (+29)

РСЗВ – 1 655 (+1)

засоби ППО – 1 305

літаки – 435

гелікоптери – 348

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886)

крилаті ракети – 4 347

кораблі / катери – 29

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 79 971 (+145)

спеціальна техніка – 4 075 (+1).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 24 лютого 2026 року встановили імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.