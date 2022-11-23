У Генштабі назвали три напрямки, де війська РФ зазнали найбільших втрат за добу

Росія за добу втратила у війні проти України ще близько 410 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 23 листопада.
Найбільших втрат загарбники зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 85 410 військових. Серед інших втрат:
- танки ‒ 2897 (два за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5832 (+5)
- артилерійські системи – 1887 (+5)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО ‒ 209
- літаки – 278
- гелікоптери – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
- крилаті ракети ‒ 480
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4396 (+3)
- спеціальна техніка ‒ 161.
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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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