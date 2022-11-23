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У Генштабі назвали три напрямки, де війська РФ зазнали найбільших втрат за добу

Боєць Нацгвардії України стоїть на підбитому російському танку біля кордону з Росією, Харківська область, 19 вересня 2022 року

Росія за добу втратила у війні проти України ще близько 410 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 23 листопада.

Найбільших втрат загарбники зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 85 410 військових. Серед інших втрат:

  • танки ‒ 2897 (два за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5832 (+5)
  • артилерійські системи – 1887 (+5)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаки – 278
  • гелікоптери – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
  • крилаті ракети ‒ 480
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4396 (+3)
  • спеціальна техніка ‒ 161.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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