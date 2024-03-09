Втрати армії Росії у війні проти України перевищили 423 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 423 160 військових, зокрема 850 – за останню добу, свідчать дані українського Генштабу, наведені станом на ранок 9 березня.

Крім того, у Генштабі навели дані про втрати російської техніки:

танків ‒ 6712 (+6 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25)

артилерійських систем – 10428 (+53)

РСЗВ – 1012 (+1)

засобів ППО ‒ 707 (+3)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43)

крилатих ракет ‒ 1919

кораблів /катерів ‒ 26

підводних човнів – 1

автомобільної техніки й автоцистерн – 13683 (+85)

спеціальної техніки ‒ 1666 (+10).

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявлялось про 5937 загиблих. Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.