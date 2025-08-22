Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні: 1 074 320 військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 074 320 своїх військових, зокрема 790 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 22 серпня навів український Генштаб.

Щодо втрат російської техніки, то в командуванні ЗСУ повідомили про такі:

танки – 11124 (+4 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23160 (+3)

артилерійські системи – 31835 (+46)

РСЗВ – 1472 (+1)

засоби ППО – 1210 (+1)

літаки – 422

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318)

крилаті ракети – 3598 (+33)

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 59426 (+110)

спеціальна техніка – 3944.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.