ЦПД: Росія поширює повідомлення про 1,7 мільйона втрат, щоб деморалізувати українців

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) заявляє, що інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ у війні РФ проти України є фейком.

У ЦПД кажуть, що його мета – деморалізувати українців, переконати світ у «виснаженості та неефективності Збройних Сил України» та послабити її міжнародну підтримку.



«Це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб. Також президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів», – йдеться у повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 серпня 2025 року Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 1 072 700 осіб вбитими та пораненими.



У ЦПД додали, що підконтрольні Кремлю ресурси почали поширювати повідомлення про те, що нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про «1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових» за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.