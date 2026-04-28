Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 1180 військових

Росія за час широкомасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 327 640 своїх військових, зокрема 1180 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 28 квітня навів Генштаб ЗСУ.

Крім того, в українському командуванні вказали на такі російські втрати у військовій техніці:

танки – 11 892

бойові броньовані машини – 24 483 (+16)

артилерійські системи – 40 771 (+34)

РСЗВ – 1 755 (+2)

засоби ППО – 1 354

літаки – 435

гелікоптери – 350

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039)

крилаті ракети – 4 579

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 91 986 (+276)

спеціальна техніка – 4 141 (+5).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.