Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила майже півтори тисячі військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 447 620 своїх військових, зокрема 1 470 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 1 серпня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також назвали втрати Росії у військовій техніці:

танки – 12 231

бойові броньовані машини – 25 060 (+4)

артилерійські системи – 47 127 (+82)

РСЗВ – 1 980 (+4)

засоби ППО – 1 527 (+2)

літаки – 439

гелікоптери – 354

наземні робототехнічні комплекси – 2 097 (+16)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 437 503 (+1 838)

крилаті ракети – 5 005

кораблі / катери – 34

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 128 497 (+463)

спеціальна техніка – 4 484 (+1).

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Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» на липень цього року встановила імена, прізвища й інші дані майже 235 тисяч загиблих військовослужбовців РФ. Реальна їхня кількість, за словами самих дослідників, може бути значно більшою – за оцінками НАТО, до пів мільйона.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Тодішній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими військовими Росії й України перевищили два мільйони від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.