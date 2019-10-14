Росія планує провести випробування своїх стратегічних ракетних сил

Міністерство оборони Росії заявляє про намір провести випробування своїх стратегічних ракетних військ в ході триденних навчань «Грім-2019».

Навчання, які триватимуть з 15 по 17 жовтня, передбачають запуск балістичних та крилатих ракет з землі, моря та повітря.

Очікується, що участь у навчаннях візьме 12 тисяч війскових, а також кораблі, підводні човні та винищувачі.

Згідно з заявою російського Міноборони, метою навчань є перевірити готовність структури управління Росії та того, наскільки ефективно виконуються накази.

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Виконувач обов’язків голови департаменту Міністерства оборони Росії з міжнародної військової співпраці Євгеній Ільін заявив, що прийдешні випробування носять «суто оборонний» характер.

Він також повідомив, що навчання передбачають 16 тестових запусків крилатих та балістичних ракет, в тому числі міжконтинентальних балістичних ракет «Ярс» та «Синява».

За словами Ільіна, навчання охоплять води Баренцового, Балтійського, Чорного, Каспійського та Охотського морів.

Навчання пройдуть на тлі припинення дії угод, які стримували розвиток наступального озброєння (СНО-3, чинність збігає на початку 2021 року) та ракет середньої і малої дальності (ДРСМД, з якого Росія та США вже вийшли).