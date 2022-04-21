Росія заборонила в’їзд 29 американцям, в тому числі – Цукербергу та Камалі Гарріс

Росія заборонила в’їзд 29 громадянам Сполучених Штатів – серед них посадовці, підприємці та журналісти.

Як заявили в міністерстві закордонних справ Росії 21 квітня, заборону запровадили щодо людей, які «формують русофобський порядок денний».

Відомство пояснило цей крок «антиросійськими санкціями, що розширюються».

До переліку увійшли, зокрема:

віцепрезидентка США Камала Гарріс

заступник міністра оборони США, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі

дружина державного секретаря США Ентоні Блінкена, секретарка кабінету президента Ейван Раян

офіційний представник Державного департаменту Едвард Прайс

співзасновник та голова компанії Meta (колишня Facebook) Марк Цукерберг

Також у переліку президенти американських компаній, аналітики та експерти.

Як заявили в російському МЗС, перелік «найближчим часом» планують ще розширити.

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Сполучені Штати 20 квітня розширили список російських громадян і компаній. До переліку увійшли 29 фізичних та 40 юридичних осіб, в тому числі канал «Царьград», який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.

Після російського озброєного вторгнення на територію України США та країни Заходу запровадили проти Кремля жорсткі санкції. Вони торкнулися не лише великих чиновників та бізнесменів, а й пересічних громадян.