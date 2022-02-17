Росія: батька соратника Навального засудили до трьох років колонії

Суд у Ненецькому автономному окрузі Росії змінив вирок батькові російського опозиціонера Івана Жданова Юрію Жданову і замінив йому умовне позбавлення волі на реальний термін – три роки у колонії.

Апеляцію на вирок подавали як захист, який вимагав звільнити Юрія Жданова, так і сторона обвинувачення, яка наполягала на реальному терміні у справі за звинуваченням у шахрайстві та службовому підробленні.

Іван Жданов був директором визнаного в Росії екстремістським і забороненого Фонду боротьби з корупцією, він – один із найближчих соратників опозиціонера Олексія Навального.

Кримінальна справа проти його батька з’явилася практично відразу після того, як Іван Жданов виїхав із Росії на тлі переслідувань прихильників Навального. Іван Жданов вважає, що кримінальну справу проти батька порушили через його роботу у команді Навального.