Росія: міністра сільського господарства Новосибірської області звільнили після масового забою худоби

Міністр сільського господарства Новосибірської області Росії Андрій Шинделов відправлений у відставку – про це повідомив губернатор регіону Андрій Травніков 20 травня, передає російська служба Радіо Свобода.

За його словами, приводом для звільнення стали «сигнали і претензії, що накопичилися, за різними напрямками роботи». Зокрема, в області «вперше за багато десятиліть» було зафіксовано «небезпечні захворювання тварин» (які саме, Травніков не сказав). Губернатор наголосив і на «неоперативності доведення заходів держпідтримки для сільгоспвиробників».

У березні в Новосибірській області і низці сусідніх регіонів Росії влада почала масово вилучати велику рогату худобу в місцевих жителів. Це призвело до протестів та викликало значний резонанс, у тому числі й за межами регіонів. Влада посилалася на виявлення епізоотичних вогнищ пастерельозу та сказу.

Місцеві жителі стверджували, що їхня худоба не має жодних ознак захворювання, і протестувала проти того, що влада вилучає і вбиває худобу без необхідних документів та аналізів. У селах Козиха та Новопічугово місцеві жителі перекрили дороги, проте влада придушила акції, а кілька фермерів отримали адміністративні штрафи.

До середини березня вогнища захворювань були зареєстровані вже в десяти регіонах Росії, включаючи, крім Новосибірської області, Томську, Омську, Свердловську, Самарську та Пензенську, Забайкалля, республіку Алтай, Якутію та Чувашію. У Чувашії, зокрема, запровадили карантин на низці території.





За два неповних місяці в Новосибірській, Омській, Пензенській, Томській, Самарській областях, Хакасії, Калмикії, Удмуртії та Алтайському краї було забито 90,5 тисяч голів худоби, підрахував центр «Аналітика. Бізнес. Право».

Пізніше з’явилися повідомлення про те, що причиною цих заходів могло стати поширення ящуру. Побічно на це може вказувати несподіваний спалах ящуру на північному заході Китаю. При епідемії ящуру дійсно потрібен масовий забій тварин. Але в офіційній довідці про епізоотичну обстановку в Новосибірській області ця хвороба не згадувалася.

1 квітня місцевий телеканал «ОТС», що належить уряду Новосибірської області, випустив відео, на якому люди без імен, у субтитрах вказані як «фермери», висловлюють повну згоду з вилученням своєї худоби і запевняють, що все пройшло за законом і вони задоволені отриманими компенсаціями. Мешканці, однак, розповіли проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії, що на камеру дії влади хвалили лише залежні від них бюджетники.