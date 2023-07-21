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Росія випустила сім ракет по об’єкту інфраструктури на Одещині, він пошкоджений

Протягом кількох попередніх ночей російські війська атакували портову та сільськогосподарську інфраструктуру півдня України. На фото: наслідки удару по будівлі в Одесі, 20 липня 2023 року

Російські війська завдали нової ракетної атаки по Одеській області, повідомило оперативне командування «Південь» та обласна влада.

«Російські війська продовжують терор південних регіонів. Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив сім крилатих ракет різного класу», – заявило командування.

Військові додають, що є ушкодження, масштаби збитків уточнюють.

Голова Одещини Олег Кіпер заявив, що йдеться про «важливий обʼєкт інфраструктури».

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що, за попередніми даними, російська армія випустила до чотирьох ракет П-800 «Онікс» по Одещині, південніше від обласного центру.

«Засобів як виявлення, так і знищення, на жаль, недостатньо, щоб покривати всю територію України і вражати ракети та дрони», – пояснив він.

Протягом кількох попередніх ночей російські війська атакували портову та сільськогосподарську інфраструктуру півдня України. Зокрема, вночі проти 21 липня удару зазнало сільськогосподарське підприємство, двоє людей отримали поранення.

Чергова російська атака: наслідки обстрілу Одеси та Миколаєва (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Чергова російська атака: наслідки обстрілу Одеси та Миколаєва (фотосвідчення)

В ніч на 20 липня російські сили вчергове атакували південь України: як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, загалом військові РФ випустили по Україні 38 повітряних цілей, з яких 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе. 

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