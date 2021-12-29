Росія: Путін обіцяє допустити білоруські підприємства до російських державних закупівель

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом доручить російському уряду допустити білоруські підприємства до державних закупівель у цій країні. Про це президент Росії заявив під час розмови з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі в середу, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Як заявив Путін, допуск білоруських виробників до державних закупівель піде на користь Росії, оскільки «підвищить рівень конкуренції на ринку» і «значно розширить можливості» для білоруського бізнесу.

Читайте також: Москва видасть Мінську учасника протестів. Він «завдав моральної шкоди співробітнику міліції»

У листопаді стало відомо про плани Росії визнати дійсними «товарні сертифікати», видані незаконними збройними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

Путін доручив уряду протягом місяця забезпечити рівні умови допуску на російський ринок товарів, вироблених на окупованій частині Донбасу.