Росія втратила понад 98 тисяч військових в Україні – штаб ЗСУ

Російська армія втратила 590 військових у війні проти України протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 грудня.

Таким чином, за даними українського командування, втрати Росії від 24 лютого сягнули 98 280 людей особового складу.

Крім того, Генштаб оновив дані щодо втрат російської техніки:

2 987 танків (+2 за добу)

5 963 бойових броньованих машин (+5)

1 948 артилерійських систем (+1)

410 реактивних систем залпового вогню

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1 649 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)

653 крилаті ракети

16 кораблів

4 579 автомобілів і автоцистерн (+2)

174 одиниці спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.