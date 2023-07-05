Росія втратила близько 670 військових і 36 артилерійських систем за добу – Генштаб

Російські військові втратили близько 670 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 липня.

За оцінками українських військових, загальні втрати армії Росії сягнули 231 700 людей особового складу.

Штаб також навів дані про втрати російської техніки:

4 062 танки (+3)

7 917 бойових броньованих машин (+9)

4 288 артилерійських систем (+36)

656 реактивних систем залпового вогню (+9)

395 засобів протиповітряної оборони (+1)

315 літаків

309 гелікоптерів

3 614 безпілотників оперативно-тактичного рівня 3614 (+12)

1 264 крилатих ракети

18 кораблів

6 865 автомобілів і автоцистерн (+22)

598 одиниць спеціальної техніки (+8)

Штаб додає, що дані уточнюються.

За червень 2023-го ЗСУ знищили, за підрахунками проєкту Oryx, 64 артилерійські установки армії Росії (сюди належить і ствольна, і реактивна артилерія, і це лише те, що підтвердили експерти візуально) – і це рекорд від початку року.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.