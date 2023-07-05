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Росія втратила близько 670 військових і 36 артилерійських систем за добу – Генштаб

Українські артилеристи ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню «Вампір» по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року

Російські військові втратили близько 670 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 липня.

За оцінками українських військових, загальні втрати армії Росії сягнули 231 700 людей особового складу.

Штаб також навів дані про втрати російської техніки:

  • 4 062 танки (+3)
  • 7 917 бойових броньованих машин (+9)
  • 4 288 артилерійських систем (+36)
  • 656 реактивних систем залпового вогню (+9)
  • 395 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 315 літаків
  • 309 гелікоптерів
  • 3 614 безпілотників оперативно-тактичного рівня 3614 (+12)
  • 1 264 крилатих ракети
  • 18 кораблів
  • 6 865 автомобілів і автоцистерн (+22)
  • 598 одиниць спеціальної техніки (+8)

Штаб додає, що дані уточнюються.

За червень 2023-го ЗСУ знищили, за підрахунками проєкту Oryx, 64 артилерійські установки армії Росії (сюди належить і ствольна, і реактивна артилерія, і це лише те, що підтвердили експерти візуально) – і це рекорд від початку року.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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