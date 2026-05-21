У Росії повідомили про затримання щонайменше 2 представників Духовного управління мусульман

У Росії затримали щонайменше двох представників Духовного управління мусульман (ДУМ), передає російська служба Радіо Свобода 21 травня. Про арешт колишнього муфтія Карелії Вісама Алі Бардвіла повідомило державне агентство ТАСС, а про затримання муфтія Мордовії Раїля-хазрата Асаїнова заявило місцеве відділення ДУМ.

Раніше провладні російські телеграм-канали писали про масові затримання представників мусульманського духовенства в Москві, Мордовії, Санкт-Петербурзі та Саратові. Стверджувалося, що затримання можуть бути пов’язані з організацією «Брати-мусульмани», яку в Росії визнали терористичною.

За даними ТАСС, Бардвіла заарештували на 15 діб за статтею про непокору поліції після інциденту в аеропорту Шереметьєво. Агентство стверджує, що він нібито відмовився надати документи й чинив опір під час затримання.

Читайте також: У мерії Петербурга назвали затримання за прапор кримських татар «непорозумінням»

Заступник муфтія Мордовії повідомив, що Асаїнова затримали за підозрою в дачі хабара керівнику магістерської програми у Мордовському держуніверситеті. За версією слідства, йшлося про спробу допомогти студентам зі складанням сесії.

Також повідомлялося про затримання голови «Общини мусульман Північного Заходу» Мохаммеда Хенні в Петербурзі та радника муфтія Саратовської області Ель-Хіх Нідаля Авадалла Ахмеда.

Усі затримані муфтії пов’язані з Духовним управлінням мусульман Росії, яке очолює Равіль Гайнутдін. В останні роки в організації виникали конфлікти з російською владою – зокрема, через фетву про багатоженство та визнання екстремістськими окремих ісламських матеріалів, випущених структурами ДУМ.