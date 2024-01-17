Мер Москви і Міноборони РФ знову заявляють про спробу атаки дронів

На початку доби 18 січня мер Москви Сергій Столиці заявив, що сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотників у напрямку столиці Росії.

За його твердженням, один безпілотник збили в міському окрузі Подольськ, розташованому на південь від Москви. За словами Собяніна, ніхто не постраждав.

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Міністерство оборони Росії звинуватило Київ у спробі завдати атаки дронами «по об’єктах на території РФ». У відомстві також заявили, що один безпілотник збили в Московській області, «ще один перехоплений над територією Ленінградської області».

Міноборони Росії 11 січня заявило про знищення протягом попередньої ночі чотирьох безпілотників над трьома російськими регіонами – Ростовською, Тульською та Калузькою областями.

Українська сторона зазвичай не коментує звинувачення Кремля в атаках дронів на території Росії.