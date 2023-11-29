Російська влада готує обмеження для мігрантів, щоб схилити їх до військової служби – ISW

Російський уряд намагається обмежити права мігрантів у Росії, можливо, для того, щоб схилити їх до військової служби та «догодити» ультранаціоналістичним рухам – про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) від 28 листопада.

Таким чином Інститут прокоментував повідомлення російських медіа про ініціативу Міністерства внутрішніх справ РФ щодо змін у законодавстві. Вона передбачає, зокрема, позбавлення нелегальних мігрантів прав отримувати водійські посвідчення, водити машину, відкривати рахунки в банках, одружуватися та переказувати гроші.

Законопроєкт також, за повідомленнями, вимагатиме від мігрантів сповіщати владу про місце проживання та виїзд із Росії і передбачатиме депортацію чи арешт для порушників.

Це стосується в тому числі мігрантів, у яких закінчився термін міграційних документів або ж вони анульовані, а також тих, хто в’їхав до Росії нелегально.

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«Обмеження, запропоновані для міграційного статусу, ймовірно, мають на меті ще більше ізолювати велику кількість мігрантів від економічного та соціального життя в Росії та зробити військову службу одним із небагатьох способів залишитися в країні. Російська влада продовжує широкомасштабні спроби примусити як мігрантів, так і натуралізованих громадян Росії підписувати військові контракти, погрожуючи депортацією та втратою громадянства», – йдеться в звіті.

Також паралельно Москва намагається мотивувати мігрантів до участі у війні в Україні в обмін на російське громадянство, додають аналітики.

ISW також звертає увагу на те, що законопроєкт, ймовірно, має на меті задовольнити російських ультранаціоналістів, які закликали до більш жорстких обмежень для мігрантів.

У серпні видання «7х7. Горизонтальна Росія» повідомляло, що в Калузькій області не видають громадянство мігрантам, доки вони не підпишуть контракт на участь у війні в Україні. Цього ж літа надходили повідомлення про рейди силовиків на іноземців та чоловіків з набутим громадянством, які не стали на військовий облік. У регіонах створюються загони для боротьби зі злочинністю серед мігрантів.