Через російські обстріли за добу двоє поранених на Херсонщині

Російські війська 43 рази обстріляли Херсонську область протягом попередньої доби, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 20 лютого.

За його даними, російська армія випустила по області 180 снарядів із різного озброєння, з них 37 – по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пункт незламності у Бериславському районі. Через російську агресію дві людини дістали поранення», – повідомив Прокудін.

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Внаслідок російських обстрілів напередодні також загинули двоє жителів Запоріжжя, повідомляла місцева влада.

Обласні адміністрації інших прифронтових регіонів також заявляли про російські обстріли протягом доби, без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.