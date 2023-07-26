Російські обстріли: за добу двоє загиблих на Донеччині, ще двоє – на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів загинули двоє жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 26 липня.

«За 25 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Авдіївці. Ще 2 людини за добу дістали поранення», – заявив він.

Також за добу російська армія 55 разів обстріляла Херсонську область, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін:

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення».

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На Запоріжжі двоє людей отримали поранення. Очільник області Юрій Малашко повідомив про 51 артилерійський обстріл, а також авіаційні удари та атаки дронів по низці населених пунктів:

«Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставлено в лікарські установи для надання медичної допомоги».

В області зафіксували 34 випадки руйнувань приватних будинків та інфраструктури.

У Харківській області обстрілів зазнали, поміж іншого, Куп’янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, в Куп’янську обстріл із реактивної системи залпового вогню пошкодив два приватних житлових будинки. У селі Подоли цього району обстріли спричинили пожежу в хвойному лісі.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.