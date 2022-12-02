Російські окупанти повністю заблокували в’їзд та виїзд із Мелітополя – Федоров

Російські військові повністю заблокували окупований Мелітополь – про це повідомив у медіа-центрі «Укрінформ» мер міста Іван Федоров 2 грудня.

«Декілька годин тому місто було повністю заблоковано рашистами. Зараз вони в деяких районах міста проводять фільтрацію. Просто на центральному проспекті, на центральних вулицях вони розмістили по декілька блокпостів и обшукують всі машини, всіх проїжджаючих людей. Також місто заблоковано зараз на в’їзд та на виїзд», – заявив він.

Федоров додав, що людей, які вранці їхали на роботу в місто, змушували йти пішки, до Мелітополя не пропускали навіть маршрутні таксі.

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Цього ж дня міський голова повідомив, що поблизу села Терпіння в Мелітопольському районі російські війська «отримали настільки палкий привіт від ЗСУ, що тепер десятками везуть «двохсотих» і «трьохсотих» в міську лікарню».

У листопаді мер Мелітополя повідомляв, що російські військові випускають із окупованої частини Запорізької області не більше 150 автівок за добу, значно сповільнивши виїзд цивільних.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Міський голова, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.