Російські збройні сили втратили 550 військових – штаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 550 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 грудня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії з 24 лютого у близько 102 600 військових.

Крім того, Генштаб наводить дані про втрати російської техніки:

3 016 танків (+5 за останню добу)

6 017 бойових броньованих машин (+7)

1 996 артилерійських систем (+5)

418 реактивних систем залпового вогню

212 засобів протиповітряної оборони

283 літаки

267 гелікоптерів

1 707 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)

653 крилаті ракети

16 кораблів

4 647 автомобілів і автоцистерн (+12)

178 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.