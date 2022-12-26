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Російські збройні сили втратили 550 військових – штаб ЗСУ

Ілюстраційне фото. Покинутий російський зенітний ракетний комплекс «Тор» на острові Зміїний, 18 грудня 2022 року

Російські війська втратили близько 550 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 грудня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії з 24 лютого у близько 102 600 військових.

Крім того, Генштаб наводить дані про втрати російської техніки:

  • 3 016 танків (+5 за останню добу)
  • 6 017 бойових броньованих машин (+7)
  • 1 996 артилерійських систем (+5)
  • 418 реактивних систем залпового вогню
  • 212 засобів протиповітряної оборони
  • 283 літаки
  • 267 гелікоптерів
  • 1 707 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)
  • 653 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 647 автомобілів і автоцистерн (+12)
  • 178 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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