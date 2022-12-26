Російські збройні сили втратили 550 військових – штаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 550 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 грудня.
Українське командування оцінює загальні втрати Росії з 24 лютого у близько 102 600 військових.
Крім того, Генштаб наводить дані про втрати російської техніки:
- 3 016 танків (+5 за останню добу)
- 6 017 бойових броньованих машин (+7)
- 1 996 артилерійських систем (+5)
- 418 реактивних систем залпового вогню
- 212 засобів протиповітряної оборони
- 283 літаки
- 267 гелікоптерів
- 1 707 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)
- 653 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 647 автомобілів і автоцистерн (+12)
- 178 одиниць спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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