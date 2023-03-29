Російські війська обстріляли Херсонщину 34 рази, одна людина поранена – голова області

Російські війська завдали 34 обстрілів по Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 34 обстріли. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв три рази», – йдеться в повідомленні.

За даними голови області, 17 снарядів поцілили в житлові квартали міста, житлові будинки, лікарню та виробниче приміщення «Укрпошти».

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«На жаль, одна людина дістала поранення», – додав Прокудін.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.