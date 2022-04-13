Російські військові відкрили свою «міліцію» в Дніпрорудному – Запорізька ОВА

Російські військові зайняли відділення поліції в Дніпрорудному, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 13 квітня.

«У Дніпрорудному російські окупанти зайняли місцеве відділення поліції, на базі якого відкрили у місті свою «міліцію», а також презентували свого головного поліцая – Костянтина Лисенка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними обласної адміністрації, окупаційна влада також призначає своїх «посадовців» у Мелітопольському районі, в тому числі в сфері освіти. Зокрема, попри розпорядження голови Запорізької області Олександра Старуха, за яким канікули у школах Мелітополя мають тривати до 1 травня, загарбники намагатимуться організувати навчальний процес.

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«Директорка промислово-економічного технікуму Олена Шапурова, наслідуючи терористичні методи окупантів, залякує батьків та учнів, погрожує їм виключенням, а педагогів схиляє до співпраці, обіцяючи нарахування зарплати з 1 квітня», – йдеться в заяві.

У захопленому російськими військовими Мелітополі директори всіх шкіл написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з російськими окупаційними силами, повідомив мер міста Іван Федоров 24 березня.

За його словами, російські окупанти змушують вчителів міста здійснювати навчальний процес у школах російською мовою.