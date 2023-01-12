Російські війська на Півдні збирають дані, ймовірно, для наступного масованого удару – Гуменюк

Наразі українське командування не фіксує в Чорному морі ракетоносіїв російського флоту – про це розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 12 січня.

«Але корабельне угруповання, яке складається лише з двох одиниць, скоріш за все, збирає обстановку, тому що ми постійно фіксуємо ворожі безпілотники розвідувального типу, оперативно-тактичного рівня, які намагаються скоригувати ворожий вогонь», – розповіла вона.

За словами Гуменюк, протягом останніх двох діб українські військові збили три розвідувальні російські безпілотники.

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«Це говорить про те, що ворог збирає обстановку, щоб потім завдати, ймовірно, і масованого ракетного удару, тому що всі попередні події говорять про підготовку до цього, зокрема, навчальні польоти тактичної й стратегічної авіації. Ми пам’ятаємо, що ми підкоригували по місцям розташування, і вони змінюють аеродроми і їм потрібен час для злагодження», – додала речниця.

На питання про ракетний потенціал Росії Гуменюк вказала на те, що російські війська «по деяких показниках зберігання ракет вже перейшли так звану межу недоторканного запасу і починають вигрібати те, що в них є».

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«Саме тому вони планують, скоріш за все, комбіновані удари із застосуванням дронів-камікадзе, і ракет різного типу базування, і повітряного, і морського. Це говорить про певну нестачу боєзапасу. Але пам’ятаємо, що не тільки масовані удари можуть бути і не тільки вони завдають шкоди. Це, скоріш за все, та тактика, яку вони зараз випробовують, оскільки вона їм здається більш успішною через нашу ефективну роботу протиповітряної оборони, на яку вони теж полюють», – припустила вона.

Наразі останній масований удар із застосуванням стратегічних ракет по українській критичній інфраструктурі Росія здійснила 29 грудня. Зазвичай накопичення ресурсів для нового удару забирає у російських військових від 10 до 14 днів.