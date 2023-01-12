Українські військові збили російський гелікоптер Ка-52 і два безпілотники – Генштаб

Українські військові за добу 11 січня збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10», інформує у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників», – указано в повідомленні.

За цими ж даними, впродовж минулої доби російські військові завдали чотири ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, вони здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях, вказують українські військові.

В Генштабі ЗСУ нагадують, що «існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України».

Наразі останній масований удар із застосуванням стратегічних ракет по українській критичній інфраструктурі Росія здійснила 29 грудня. Зазвичай накопичення ресурсів для нового удару забирає у російських військових від 10 до 14 днів.