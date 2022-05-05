Російські війська вдарили двома ракетами по Дніпру й зруйнували колії

Увечері 4 травня російські війська вдарили двома ракетами по Дніпру. Про це на брифінгу повідомила речниця ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

За її словами, першу ракету збили сили протиповітряної оборони, друга поцілила в залізничну інфраструктуру.

«На жаль, є руйнування залізничних колій, адміністративного корпусу та контактних мереж. Рух потягів зупинено», – сказала вона

Жертв та постраждалих немає.

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Водночас після ракетного обстрілу у Дніпрі в інтернеті, зокрема на російських пабліках, з’явилося відео моменту влучання ракети.

СБУ відкрила провадження й почала розслідування за статтею 111 Кримінального кодексу України «Документування злочинів, пов’язаних з державною зрадою».

4 травня російська армія також обстріляла Синельниківський район Дніпропетровщини з «Градів». Влучили в два села, зруйнували кілька десятків будинків. Людей там не було.