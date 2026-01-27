ЗМІ: російські військові залишають базу Аль-Камишлі в Сирії

Росія виводить своїх військових з військового аеродрому Аль-Камишлі на північному сході Сирії – про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на п’ять джерел, раніше ці дані поширювали арабські медіа.

Повідомлення з’явилися на тлі останніх подій у країні, пов’язаних із прагненням уряду в Дамаску встановити контроль над територіями, які були останніми роками під керівництвом сил місцевих курдів.

Російські військові були розміщені в Аль-Камишлі з 2019 року. Зазначається, що чисельність розміщених там військових була невеликою порівняно з двома іншими російськими базами в країні – в Тартусі і Хмеймімі. Джерела повідомляють, що останні два дні російська військова техніка і важке озброєння передислоковуються на базу в Хмеймімі. Частина російських військових, які перебували в Камишлі, як стверджується, залишиться в Хмеймімі, інша повернеться до Росії.

Міноборони Росії не коментувало повідомлення. Станом на понеділок над аеродромом було видно російські прапори. Джерело Reuters, однак, стверджує, що нова влада Сирії попросила Росію піти з бази.

Росія підтримувала у громадянській війні у Сирії режим Башара Асада. Після його повалення у грудні 2024 року російська військова присутність у країні збереглася, а Москва визнала нове керівництво країни на чолі з Ахмадом аш-Шараа, який минулого року відвідав Москву.

В останні тижні після серії сутичок курдські Сирійські демократичні сили були змушені піти на угоду з владою у Дамаску. Домовленості передбачають поступове встановлення центральним урядом контролю над північним сходом Сирії в обмін на низку гарантій дотримання прав місцевого населення та інтеграцію курдської адміністрації та збройних загонів до держструктур.



