Російські військові відпустили голову Великобурлуцької громади – голова ОВА

Селищний голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко, якого раніше захопили в полон російські військові знову на волі. Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов Олег Синєгубов 18 березня.

«Я щойно з ним спілкувався, він перебуває в лікарні, йому надається медична допомога наразі. Він молодець, тримається, горою стоїть за громаду, за своїх виборців. І ще раз підтверджує той факт, що ворог не пройде і ніхто ворогу не здасть жодного сантиметра нашої землі», – заявив голова ОДА.

Обставин звільнення Терещенка він не навів.

Водночас Синєгубов констатував, що російська війська не дозволили провести гуманітарну допомогу раніше погодженими зеленими коридорами до Ізюма та Вовчанська.

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«Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри з гуманітарною допомогою і після вже за допомогою волонтерів будемо розвозити й доставляти це до населених пунктів, хто цього більше за все потребує», – додав він.

Також Синєгубов повідомив про отримання обласною владою великої партії військового обладнання, яку вона планує відсортувати і передати на фронт.

Олег Синєгубов повідомив про захоплення в полон Терещенка 17 березня.

Війна Росії проти України триває 23-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».