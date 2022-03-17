Війська РФ взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка – голова Харківської ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляє 17 березня про захоплення в полон військами Росії мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

«Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця. Це ганебний злочин! Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької», – йдеться у повідомленні.

Інші подробиці невідомі. Інші джерела про це ще не повідомляли.

Напередодні стало відомо про звільнення з полону військ Росії мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова – в обмін на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.

16 березня в Маріуполі Донецької області, як повідомили волонтерка Наталія Воронкова, народна депутатка від «ЄС» Іванна-Климпуш-Цинцадзе, а також партія «Демократична сокира», в полон до російських військ потрапили медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) і її водій.

Були повідомлення і про низку інших затримань українців російськими військовими у кількох областях, серед яких були мери, громадські активісти, організатори антиросійських протестів.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.