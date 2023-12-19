Через російський обстріл Херсона поранені двоє людей – МВА

Російські війська обстріляли житлові квартали в передмісті Херсона, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко 19 грудня.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень чоловік і жінка 65 років.

«У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг», – заявив Мрочко.

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Обох поранених госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок російського обстрілу Херсона напередодні загинув охоронець підприємства.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.