У Москви викликала «подив» допомога Азербайджану Україні – МЗС РФ

Передача Азербайджаном Україні трансформаторів і генераторів викликає подив у Росії, повідомляє 15 грудня російська державна агенція ТАСС із посиланням на джерело в Міністерстві закордонних справ Росії.

«Такий крок з боку Баку викликає подив. У рамках спеціальної воєнної операції Збройні сили Російської Федерації знищують критичну інфраструктуру України, що використовується київським режимом для військових потреб. Азербайджанські поставки, які навряд чи принципово змінять ситуацію, не тягнуть на гуманітарну допомогу», – вказало джерело.

МЗС Азербайджану 10 грудня повідомило, що у відповідь на звернення української сторони «з метою відновлення у цій ситуації стабільного постачання електроенергією постраждалих територій азербайджанська сторона направила українському народу гуманітарну допомогу, що складається з основного електрообладнання».

За даними МЗС, гуманітарний вантаж включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Як зазначили в азербайджанському міністерстві, загальна вартість вантажу становить понад 800 тисяч доларів.