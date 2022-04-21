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Москва закриває консульства країн Балтії у двох російських містах

Люди несуть гігантський український прапор на знак протесту проти російського вторгнення в Україну під час святкування незалежності Литви. Вільнюс, 11 березня 2022 року

Росія закриває генеральне консульство Латвії в Петербурзі, консульство Латвії у Пскові, а також генеральне консульство Естонії в Петербурзі, його канцелярію у Пскові та генеральне консульство Литви в Петербурзі. Про це 21 квітня повідомляє сайт Міністерства закордонних справ РФ.

Рішення ухвалене «на основі принципу взаємності, а також з урахуванням надання владою цих країн військової допомоги київському режиму», заявили в зовнішньополітичному відомстві Москви.

Послам Латвії та Естонії, а також тимчасовій повіреній у справах Литви на зустрічі 21 квітня було заявлено «рішучий протест у звʼязку з недружніми діями» щодо закриття російських генеральних консульств у Клайпеді, Лієпаї, Даугавпілсі, Нарві та канцелярії консульського відділу посольства Росії в Естонії.

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