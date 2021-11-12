У Росії третій день поспіль фіксують понад 1200 смертей від COVID-19

У Росії далі фіксують близькі до рекордних показники смертності від коронавірусної інфекції нового типу. За даними оперативного штабу в Москві, за добу 11 листопада від COVID-19 померли 1235 людей (10 листопада таких було 1237, 9 листопада був зафіксований рекорд за весь час пандемії – 1239).

Також високим залишається і показник виявлення нових хворих, за минулу добу таких 40 123 (Москва включає у ці дані і відомості з окупованого Криму).

Загальне число виявлених у Росії хворих із початку пандемії сягнуло 9 мільйонів.