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09 грудня 2020, Київ 17:50
Новини | Міжнародні

Російські дипломати назвали «помилкою» арешт росіянина в Данії за підозрою в шпигунстві

Раніше прокуратура Данії повідомила про звинувачення в шпигунстві, висунуті громадянину Росії, який живе в Данії

Посольство Росії в Данії заявило 9 грудня, що сподівається на звільнення заарештованого російського громадянина.

«У зв’язку з висуненням звинувачень у шпигунстві стосовно російського громадянина посольство Росії в Данії вважає арешт нашого співвітчизника і висунуті йому звинувачення помилкою. Розраховуємо на неупереджений підхід данського правосуддя до розгляду зазначеної справи», – вказали дипломати.

Раніше прокуратура Данії повідомила про звинувачення в шпигунстві, висунуті громадянину Росії, який живе в Данії. Відомство зазначає, що росіянин, ім’я якого не називається, перебуває під вартою з липня 2020 року. Йому закидають передання російській розвідці інформації про технології енергетичної системи Данії, пише Reuters.

Російська агенція ТАСС повідомила, що справу порушено в рамках більш масштабного розслідування служби розвідки поліції.

Інших подробиць справи наразі немає.

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