Росія купує на Тайвані верстати для ВПК в обхід санкцій

Російська військова промисловість отримує сучасні верстати з Тайваню, попри запроваджені Тайбеєм санкції. Про це йдеться у спільному розслідуванні тайванського видання The Reporter та російського The Insider.

Після повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії запроваджені західні санкції, до багатьох із них приєднався і Тайвань, один із найбільших у світі виробників електроніки та мікрочипів.

Проте Тайвань далі постачає до Росії верстати для металообробки, що використовуються у військовій промисловості, йдеться у спільному розслідуванні. Попри те, що влада острова заборонила такі поставки, верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину.

Перепродаж приносить виробникам та посередникам високий прибуток, випливає з матеріалів. Редакція The Reporter виявила, як верстат вартістю у посередників у третіх країнах від 60 до 180 тисяч доларів продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки «Корпорація «Комета» в Москві вже за мільйон доларів.

Видання наводить розповідь анонімного співробітника промислової асоціації Тайваню, який побував на виставці обладнання в континентальному Китаї у 2023 році. На тлі низького попиту з боку Китаю на виставці переважали російські покупці, готові купувати верстати на місці та за готівку.