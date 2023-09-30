У Москві активістам відмовили у вшануванні жертв політичних репресій

Мерія Москви відмовила товариству «Меморіал» у проведенні щорічної акції «Повернення імен» біля Соловецького каменя, пославшись на коронавірусні обмеження. Про це правозахисники повідомили у своєму телеграм-каналі. Вони відзначили, що відмова була отримана 29 вересня – в день, коли на Красній площі відбувся мітинг-концерт з нагоди роковин оголошення про анексію українських територій.

У своїй заявці «Меморіал» указував, що на акцію прийде приблизно 900 людей, повідомляє «Медіазона». Офіційний представник МВС Росії Ірина Волк повідомила, що на провладний концерт у центрі Москви прийшли 65 тисяч осіб.

«Як влаштований ковід на думку московської влади, не є секретом. А як буде організовано московську акцію «Повернення імен» цього року, ми розповімо зовсім скоро», – йдеться в повідомленні «Меморіалу». В організації нагадали, що торік читання теж не погодили, але акцію все одно провели.

Акцію «Повернення імен» «Меморіал» проводить щороку з 2007 року 29 жовтня – напередодні Дня памʼяті жертв політичних репресій. Біля Соловецького каменя на Лубʼянській площі Москви цього дня за традицією зачитують імена розстріляних у роки радянської влади. У 2021 і 2022 роках влада не дозволяла проводити акцію, посилаючись на епідемічні обмеження.

У грудні 2021 року Верховний суд Росії ухвалив ліквідувати «Міжнародний Меморіал», а Московський міський суд ухвалив аналогічне рішення щодо правозахисного центру «Меморіал».

Правозахисників звинуватили у порушенні законодавства про іноземних агентів. «Меморіал» назвав дії російської влади політично мотивованими та непропорційними. Команда «Меморіалу» продовжує правозахисну діяльність без створення юридичної особи.