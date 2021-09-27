У Росії скасовують обмеження термінів на посаді для глав регіонів

У Росії голови впливових комітетів Державної думи і Ради федерації з державного будівництва та законодавства Павло Крашенінніков і Андрій Клішас внесли 27 вересня законопроєкт про реформу регіональних органів влади. Він, зокрема, передбачає уніфікацію органів влади в усіх суб’єктах федерації, розширює підстави для звільнення глав регіонів у зв’язку зі втратою довіри президента, а також знімає заборону для глав регіонів на те, щоб вони обіймали свою посаду понад два терміни поспіль.

Документа наразі немає в базі Державної думи, його цитують агентства.

Зазвичай законопроєкти, які вносяться Клішасом і Крашенінніковим, мають схвалення Кремля, що означає майже гарантоване їхнє ухвалення.

Документ також уніфікує назви посад вищих посадових осіб регіонів, вони називатимуться главами суб’єктів Російської Федерації. Це означає відмову від таких найменувань посад, як «губернатор», «мер Москви» чи «президент Татарстану». Главами зараз називаються, як правило, керівники республік (за винятком Татарстану, де збереглася посада президента).

Згідно з ухваленими в 2020 році з ініціативи Володимира Путіна поправками до конституції, федеральна, регіональна і муніципальна влада складають в Росії єдину публічну владу. Критики поправок вказували на те, що ці положення суперечать федеративному устрою Росії і порушують права місцевого самоврядування.