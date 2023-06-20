У Росії оголосили в розшук пілота, який публічно відмовився бомбити Україну

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук лейтенанта повітряно-космічних сил Росії Дмитра Мішова, повідомляє видання «Медіазона».

26-річний лейтенант російської армії Дмитро Мішов відмовився брати участь у війні в Україні та нелегально перейшов російський кордон із однією з країн Балтії 28 травня. Нині він перебуває у Литві.

Раніше цього місяця литовська влада дозволила Мішову проживати в країні під час очікування на розгляд його прохання про притулок.

За офіційними даними, Мішов незаконно потрапив до Литви не через зовнішній, а через внутрішній кордон ЄС. Сам він стверджував в інтервʼю Бі-Бі-Сі, що потрапив до Литви наприкінці травня, перейшовши кордон через ліс за допомогою опозиційно налаштованих відставних офіцерів. На початку червня російський офіцер здався міграційній владі Литви.

26-річний лейтенант Мішов – випускник Сизранського вищого військового авіаційного училища, він служив у 15-й бригаді армійської авіації, яка з першого дня бере участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. За місяць до початку масштабної війни пілот подав рапорт про звільнення зі збройних сил. Його служба в армії мала закінчитися в жовтні. Проте після оголошення мобілізації в Росії його звільнення було скасоване. У січні пілота зобовʼязали вирушити на фронт. Не допомогли ані спроби оскаржити рішення в суді, ані те, що він порізав собі вени. Тоді лейтенант вирішив сховатися за кордоном.

Опинившись у Литві, Мішов дав інтервʼю Бі-Бі-Сі, в якому розповів, як і чому намагався звільнитися з армії. Він заявив, що вважає війну в Україні злочином, скоєним задля збереження влади президента Росії Володимира Путіна. Армія, на його думку, до війни була абсолютно не готова і досі в ній не зацікавлена. «Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участь, не маю бути співучасником злочину», – каже офіцер. За його словами, військові не вірять пропаганді Кремля і не вважають, що в Україні правлять нацисти чи що Київ готував напад.