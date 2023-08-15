У Росії назвали імʼя загиблого на Л-39 пілота. Ним виявився полковник, який брав участь у війні в Україні

Під час аварії навчального літака Л-39 у Краснодарському краї Росії загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров. Про це 15 серпня повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Адигеї Мурат Кумпілов.

Він зазначив, що Гуров багато років очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, був учасником військової операції в Сирії та повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Днем раніше в Міноборони РФ повідомили, що на Кубані розбився навчально-бойовий літак Л-39. У відомстві уточнили, що один із членів екіпажу загинув, але його імені не назвали.

12 серпня в Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30, члени екіпажу загинули. Попередньою причиною катастрофи було названо технічну несправність, літак виконував навчальний політ і летів без боєкомплекту.

Винищувач упав у безлюдному місці. Видання The Moscow Times тоді зазначало, що цей Су-30 став восьмим бойовим літаком, який зазнав катастрофи в межах міжнародно визнаних кордонів Росії з початку 2023 року.