Росія продовжила режим закриття неба на півдні країни до 14 березня

Росія продовжила до 14 березня режим закриття неба над півднем країни. Про це у телеграм-каналі вночі 5 березня повідомила російська державна агенція ТАСС із посиланням на джерело в Міністерстві транспорту Росії. Такі ж дані наводять і інші російські ЗМІ.

«Режим продовжений до 03:45 (це 02:45 за Києвом – ред.) 14 березня», – цитує ТАСС свого співрозмовника.

Росія закрила для цивільної авіації свій повітряний простір на півдні країни ще з ночі 24 лютого, невдовзі після цього російські війська увійшли на українську територію.

Росія заперечує, що веде широкомасштабну війну в Україні. У Кремлі називають це «спецоперацією», наміри окупації України заперечують, а широкомасштабне вторгнення, ракетні удари, обстріли міст пояснюють бажанням провести «демілітаризацію» та «денацифікацію» України. Також російські пропагандистські ЗМІ твердять, нібито це українська армія обстрілює українські міста, що не підтверджується жодним незалежним джерелом.