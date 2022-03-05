Зеленський проведе віртуальну зустріч із сенаторами США – CNN

Президент України Володимир Зеленський проведе 5 березня онлайн-зустріч із американськими сенаторами, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

«Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій отримали запрошення на віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у суботу», – вказано в повідомленні.

Запрошення поширило посольство України у США. Зустріч має відбутися о 09:30 за вашингтонським часом (це 16:30 за Києвом).

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».