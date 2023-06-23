Російський дипломат в Австралії самовільно заселився на ділянку, яка призначалася для посольства РФ – Bloomberg

Ділянку землі, на якій Росія мала намір збудувати нову будівлю посольства в Австралії, самовільно захопив російський дипломат, повідомляє Bloomberg із посиланням на австралійські ЗМІ.

За їхніми даними, дипломат установив на ділянці мобільний будинок та живе там уже кілька днів. Виселити його поліція не може, оскільки він має дипломатичну недоторканність, співробітники правоохоронних органів поки що лише спостерігають за ним. Дипломат-сквоттер спокійно замовляє на ділянку доставку їжі.

У посольстві РФ в Австралії заперечують інформацію щодо захоплення ділянки, передає державна російська агенція ТАСС. При цьому там підтвердили, що співробітники місії справді перебувають на території ділянки, де «забезпечують збереження будівлі консульського відділу, вже збудованого та практично готового до експлуатації, а також будматеріалів». У посольстві пояснили, що співробітники «залишаються в технічному будівельному вагончику», який стоїть на ділянці з початку будівництва.

Росія отримала ділянку в Канберрі неподалік від будівлі парламенту Австралії у довгострокову оренду кілька років тому. Проте будівлю посольства РФ на ньому зводити так і не розпочали. У середині червня уряд Австралії оголосив, що анулює договір оренди ділянки «з міркувань безпеки», додавши, що «уряд засуджує незаконне та аморальне вторгнення Росії до України».

Влада додає, що в майбутньому ділянку може бути передано іншій країні для будівництва дипмісії. Інтерес до ділянки, як повідомлялося, виявляла Україна.