У Росії нові санкції США через вибори в окупованому Криму назвали «загостренням двосторонніх відносин»

Росія відреагувала на запровадження Міністерством фінансів США нових санкцій через вибори в окупованому Криму і запуск залізничного сполучення з анексованим півостровом через Керченську міст. Відповідний документ розмістило посольство Росії в США на своїй сторінці в «Фейсбуці».

«Адміністрація США знову пішла на загострення двосторонніх відносин – розширила санкції проти нашої країни. У Вашингтоні і все ще вірять у те, що шляхом обмежувальних заходів зможуть підірвати ті позитивні зміни, які відбуваються в Криму з моменту возз’єднання з Росією», – мовиться у повідомленні.

Як відзначили в посольстві, санкції не змінять політики Росії щодо анексованого Кримського півострова, а «лише підривають основу для взаємовигідного співпраці з нашою країною».

29 січня США та Канада запровадили санкції щодо осіб, причетних до організації незаконних «виборів» в анексованому Росією Криму.

До списку санкцій потрапили: голова російського виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко, його заступник Лідія Басова і секретар виборчої комісії Катерина Пиркова, а також член Ради федерації Росії з Севастополя Катерина Алтабаєва, голова російського парламенту Севастополя Володимир Нємцев і в.о. голови російського уряду міста Михайло Развозжаєв.

29 січня Євросоюз оприлюднив прізвища сімох осіб, проти яких запроваджено санкції за організацію і проведення 8 вересня 2019 року незаконних місцевих «виборів» в анексованому Росією Криму.

Наразі в санкційному списку ЄС 177 фізичних та 44 юридичних осіб.

8 вересня 2019 року на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори на півострові і закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» незаконним діям Росії.

Європейський союз не визнав російські «вибори» в Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимним голосування на півострові.

У грудні Євросоюз оголосив про продовження санкції проти Росії на наступні пів року.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.