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Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила майже пів тисячі військових, близько 50 танків і артсистем

Найбільших втрат противник останні три доби зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках (архівне фото)

У повномасштабній війні проти України Росія за останню добу втратила 450 своїх військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник останні три доби зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загалом у війні проти України станом на 1 вересня Росія втратила:

  • особового складу ‒ 48350 осіб
  • танків ‒ 1997 (+23 за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33)
  • артилерійських систем ‒ 1115(+24)
  • РСЗВ – 287(+2)
  • засоби ППО – 153(+1)
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 205(+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851(+2)
  • крилаті ракети – 196
  • кораблі /катери – 15
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 3239(+3)
  • спеціальна техніка – 104(+1)

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії (відео)
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Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії (відео)

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