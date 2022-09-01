Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила майже пів тисячі військових, близько 50 танків і артсистем

У повномасштабній війні проти України Росія за останню добу втратила 450 своїх військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник останні три доби зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загалом у війні проти України станом на 1 вересня Росія втратила:

особового складу ‒ 48350 осіб

танків ‒ 1997 (+23 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33)

артилерійських систем ‒ 1115(+24)

РСЗВ – 287(+2)

засоби ППО – 153(+1)

літаків – 234

гелікоптерів – 205(+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851(+2)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3239(+3)

спеціальна техніка – 104(+1)

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.