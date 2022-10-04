МВС Казахстану: за два тижні до країни прибули 200 тисяч росіян

Понад 200 тисяч російських громадян приїхали до Казахстану після оголошення в Росії часткової мобілізації, повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов.

За його словами, за цей же період із країни виїхали 147 тисяч росіян. Ахметжанов додав, що з Казахстану також депортували сімох громадян Росії: троє з них незаконно перетнули кордон, четверо вчинили в Уральську дрібне хуліганство.

Тиждень тому МВС Казахстану заявляло, що до країни приїхали 98 тисяч росіян, а виїхали – 64 тисячі.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про намір провести переговори з російською владою на тлі масового приїзду громадян Росії до країни. Голова МВС обіцяв, що Казахстан не видаватиме Росії громадян, які ухиляються від мобілізації, якщо їх не оголосять у міжнародний розшук.

Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним 21 вересня часткової мобілізації різко зросла кількість охочих залишити країну. Одним із популярних напрямів виїзду став Казахстан, для в’їзду до якого громадянам Росії не потрібні не лише візи, а й закордонні паспорти. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на прикордонних пунктах Росії та Казахстану вишиковуються багатокілометрові черги з охочих уникнути мобілізації. На тлі масового припливу росіян до Казахстану там відзначається дефіцит житла для оренди і підвищення цін на доступні варіанти.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.