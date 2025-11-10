Росіянам, які повертаються до РФ з-за кордону, вимикатимуть мобільний інтернет на добу

Російські оператори зв’язку почали розсилати СМС-повідомлення про те, що після повернення з-за кордону користувачам відключатимуть мобільний інтернет на добу, передають місцеві медіа 10 листопада.

Такі повідомлення розіслали, зокрема, «Мегафон» та «Білайн». Для зняття обмеження користувачам необхідно пройти верифікацію, інакше послуги мають автоматично відновитися через 24 години.

Читайте також: У Росії відкрили першу справу через «пошук екстремістських матеріалів»

Російське Міністерство цифрового розвитку заявило, що обмеження необхідні для «підвищення захисту від безпілотників», оскільки сім-картки можуть бути всередині дронів і використовуватися для їхньої навігації. Механізм почав діяти у тестовому режимі 10 листопада.

Згідно з повідомленням відомства, обмеження будуть запроваджувати також у тому випадку, якщо сім-картка була неактивна протягом 72 годин.

Восени в Росії почали діяти штрафи за пошук «екстремістської інформації» в інтернеті та рекламу VPN-сервісів. Дія цього закону поширюється й на захоплені РФ території України, зокрема, на півдні. Паралельно російська влада продовжує навʼязувати людям в окупації власний месенджер MAX.



